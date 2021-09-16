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Dolandırıcıların yeni hedefi para işlemi yapanlar! 10 dakikalık konuşma sonunda kredi kartından 40 bin TL çektiler - Son Dakika

Dolandırıcıların yeni hedefi para işlemi yapanlar! 10 dakikalık konuşma sonunda kredi kartından 40 bin TL çektiler

16.09.2021 07:28

Dolandırıcılar yeni geliştirdikleri yöntem ile telefonlarından para işlemi yapanları hedef aldı. Reklam danışmanı olarak çalışan Sibel Acar'ı arayan ve bankanın dosya masraflarını geri iade edeceğini belirten dolandırıcılar, 10 dakikalık konuşma sonunda kadının kredi kartından 40 bin TL çekti.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcıların hedefleri de sık sık değişiyor. Daha önce kendilerini savcı veya polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalışan şahıslar, bu sefer de hedeflerine mobil bankacılık aracılığıyla para işlemi yapanları koydu.

BANKA ÇALIŞANI OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

CNN Türk'ten Ceylan Sever ile Engin Özbek'in özel haberine göre reklam danışmanı olarak görev yapan Sibel Acar, telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar, Sibel Acar' a bankanın yıllardır kendisinden kestiği dosya ve sigorta masraflarını iade edeceklerini söylediler.

YAKLAŞIK 10 DAKİKA SÜRDÜ

Telefon konuşması yaklaşık 10 sürdü. Bu sürede Acar'ın kredi kartından toplamda 40 bin liralık iki ayrı para transferi gerçekleşti. Mobil banka uygulamasına uzaktan bağlanan dolandırıcılar ve güvenlik açığı olduğu ileri sürülen banka hakkında Sibel Acar savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul 8. tüketici mahkemesinde de bankaya dava açtı.

Dolandırıcıların yeni hedefi para işlemi yapanlar! 10 dakikalık konuşma sonunda kredi kartından 40 bin TL çektiler

Cep Telefonu, Sibel Acar, Banka, Kredi, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolandırıcıların yeni hedefi para işlemi yapanlar! 10 dakikalık konuşma sonunda kredi kartından 40 bin TL çektiler - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Dolandırıcıların yeni hedefi para işlemi yapanlar! 10 dakikalık konuşma sonunda kredi kartından 40 bin TL çektiler - Son Dakika
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