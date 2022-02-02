Dolandırıcıların yeni hedefi sokakta yaşayanlar! 18 milyon borçla camiye sığınanlar var - Son Dakika

Dolandırıcıların şimdi de sokakta yaşamak zorunda bırakılan gençlere musallat olduklarını belirten Yaşar Süngü, bu gençlerin kimlikleri üzerinden büyük vurgunlar gerçekleştirildiğini gündeme taşıdı. Sokakta yaşayanların tek tehlikesinin can güvenliği ya da açlık veya barınma olmadığını anlatan Süngü " İstanbul'da sokaklarda yaşayanların yüzde 90'ının kimliği çalınmış, en yüzde 60'ının kimliğiyle suç işlenmiş ve bunlarda polisin GBT sorgulamasında ortaya çıkmış" bilgisini aktardı.

"SANA HER AY BİN LİRA VERECEĞİZ VAADİ"

Ele geçirilen kimliklerle her türlü suçun işlendiğini, dolandırıcıların bu yolla şirket açarak, piyasalardan mal, bankalardan kredi çekip ortadan kaybolduğunu ifade eden Yaşar Süngü yazısında şu olayı aktardı:

"Bu tür dolandırıcılığın yeni mağdurlarından birinin yolu da çorba içmek ve yatacak güvenilir yer arama esnasında Hz Kaab Camisi'ne düşmüş.

Anlattığına göre sokaklarda yaşayan genç delikanlının yanına birileri bir gece vakti gelmişler, "Sana her ay bin lira vereceğiz ama karşılığında bize kimliğini vereceksin" demişler. Genç de kimliğini vermiş bin lirayı almış. Adamlar gitmişler. Gidiş o gidiş.

Sonrası şöyle; Polisler gece sokakta kimlik kontrolü yaparken öğrenmişler gencin kimliğiyle piyasaya 18 milyon borç takıldığını. Şimdi bankalar, şirketler herkes 35 yaşlarındaki bu gencin peşinde. Polis her gün ifadesini alıyor ve bırakıyor. Geçimini de sokaklarda kâğıt toplayarak sağlıyor."

"ADINA ŞİRKET KURMAYA KALKMIŞLAR"

Süngü yazısında bir başka örneği de şu cümlelerle anlatıyor:

"İş ortaklığı ve şirket kurma vaadiyle kandırılan iki genç, İstanbul'dan Balıkesir Gönen'e götürülüp üzerine şirket açılıp kredi çekmek için imza yetkisi alınmış.

Gençlerden biri erken farkına varıp polisi uyarınca adamlar kaçmışlar

Bu gencin hukuki sorunlarına yardımcı olduktan sonra evlendirip memleketine göndermişler."