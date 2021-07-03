Dolandırıcıların yeni tuzağı iş ilanları oldu! Vatandaşı böyle kandırıyorlar

Trabzon'da yaşayan G.Ö. adlı bir bayan internet üzerinde bir iş ilanına rastladı. İlanı veren şahıslarla telefonla iletişime geçen G.Ö. kendisinden banka hesabı numarası doğrulaması adı altında 3 TL para talep edilince kişisel banka hesabından şüpheli şahıslara 3 TL havale işlemi gerçekleştirdi.

GERÇEĞİ ANLAYINCA ŞİKAYETÇİ OLDU

Daha sonra iş ilanının detayları için aradığı şahıslara ulaşamayan G.Ö, internet üzerinden verilen iş ilanının dolandırıcılık amacı taşıdığını anlayarak şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

MAĞDUR SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Öte yandan adli kaynaklar internet üzerinden iş ilanı adı altında verilen reklamlarla banka hesabı doğrulaması adı altında 1-3 TL gibi sembolik rakamların talep edildiğini ve bu şekilde dolandırıcılık mağduru vatandaş sayısının günden güne arttığını ifade ettiler.