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Dolandırıcıların yeni yöntemi - Son Dakika

Dolandırıcıların yeni yöntemi

23.12.2021 12:43
Dolandırıcıların yeni yöntemi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini hakim, savcı, polis ve asker olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan kişilerin kullandığı yeni yöntem konusunda vatandaşları uyardı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini hakim, savcı, polis ve asker olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan kişilerin kullandığı yeni yöntem konusunda vatandaşları uyardı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan uyarıda dolandırıcıların, inandırıcılık sağlamak için çeşitli yöntemler kullandığı ve bu yöntemlere yenilerinin eklendiği belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılar tarafından kurban seçilen vatandaşları kendilerine inandırmak için polis telsizi sesi dinletmenin yanı sıra son olarak kullanılan, telefondaki çağrıları yönlendirme yöntemi hakkında uyarıda bulundu. Bu yöntemle dolandırıcılar, kurban olarak seçtiği vatandaşlardan kendilerini telefonda kolluk görevlisi olarak tanıtıp para istiyor ve vatandaş inanmadığı takdirde 155 Polis hattını aramasını söylüyor. Dolandırıcılar önceden yaptıkları plan doğrultusunda apartman girişlerine konan telefon kutularına saplama yaparak hattan gelen çağrıları kendilerine yönlendirerek vatandaşın güvenini kazanıyor. Yeni yöntem hakkında bilgilendirmede bulunan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşları dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, telefon hatlarına müdahale ederek çağrıları yönlendirenlere karşı uyardı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca dolandırıcılıkla ilgili yapılan duyuruda ise şu ifadelere yer verildi:

"Kendisini hakim, savcı, polis ve asker olarak tanıtarak işlenen dolandırıcılık suçlarının önü maalesef bütünüyle kesilebilmiş değildir. Bu yöntem ile dolandırıcılık yapan kötü niyetli kişiler vatandaşların aklıselim düşünme ve olayı idrak edebilme yeteneklerini zaafa uğratmak için akıl almaz yol ve yöntemlere başvurmaktadırlar. En sık rastlananlar arasında mağdur kişiye telefon konuşması esnasında arka plan efekti olarak polis telsizi sesi dinlettirmek, arama yapılan yerin kalabalık bir polis merkezi olduğu imajı vermek için ortam konuşmaları duyurmak; hakim, savcı, vali, kaymakam adına yaptıkları aramalarda araya sekreter koymak, bir müddet bekletmek ve bu arada telesekreter sesi ve resmi kurum müzikleri dinlettirerek resmi bir arama izlenimi oluşturmak gibi akla ziyan birçok yol ve yöntem kullandıkları bilinmekteydi. Ancak son olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza iletilen bir şikayet başvurusunda hayret uyandıracak şöyle bir yönteme başvurmuşlardır. Mağdur vatandaş yine polis kimliği ile aranarak, 'hesaplarınız terör örgütünün eline geçmiş ve boşaltılmak üzere iken hesabınız bloke edilmiştir, eğer bize inanmıyor iseniz kendiniz 155 polis hattını arayın onlar size durumu daha net açıklasınlar' denmiştir. Mağdur da doğal olarak herkesten bekleneni yapmış,155 polis ihbar hattını aramıştır. Ancak bu davranışı önceden planlayan bu kötü niyetli kişiler apartman girişlerine konan telefon kutularına saplama yaparak kurban olarak seçilen telefon hattından o esnada yapılan tüm aramaları kendilerine yönlendirmiş olduklarından, mağdur şahıs 155 polis hattını aradığı halde gerçek polisler yerine dolandırıcı olan kişiler ile konuşmuştur. Doğal olarak onlara inanmış ve aldığı talimatlara harfiyen uyarak onların istediği şekilde hesabındaki parayı sözüm ona devlete teslim ettiği zannı ile dolandırıcıların hesabına havale etmiştir."

" Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir memuru sizi telefon ile arayarak para istemez"

Duyurunun devamında ise devlet memurlarının hiçbir şekilde vatandaşlardan para istemeyeceği hatırlatılarak, "Kötü niyetli bu kişilerin akıl almaz ve sınır tanımaz yöntemlerine karşı vatandaşlarımızı bir kez daha sizlerin aracılığı ile uyarmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir memuru sizi telefon ile arayarak sizden para, banka hesap bilgisi, kredi kart bilgisi istemez. Sizden aldığı para ve bilgiler ile suçlulara ve teröristlere operasyon yapmaya kalkmaz. Kanunlarımız hiçbir kamu görevlisine böyle bir hak ve yetki vermemiştir. Vatandaşlarımızın böyle bir telefon araması ile karşılaştıklarında yapacakları ilk iş görüşmeyi sonlandırmak olmalıdır. Tekrar arama olursa açmamaları ve en yakın polis ve güvenlik birimine giderek durumu onlara sormaları en güvenilir yol olacaktır" ifadeleri kullanıldı. - ESKİŞEHİR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Dolandırıcılık, Cumhuriyet, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcıların yeni yöntemi - Son Dakika


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