Dolandırıcıların yeni yöntemi; icra takibi SMS'i - Son Dakika

ÇEŞİTLİ yöntemlerle binlerce kişiyi tuzaklarına düşüren dolandırıcılar, şimdi de 'hukuk bürosu' adı altında gönderilen SMS'lerde 'icra takibi' yalanıyla dolandırıcılık yapıyor. Bitlis Barosu avukatlarından Kadir Köstekçi, böyle mesajla karşılaşıldığında avukata ya da baroya gidilerek, bilgi alınmasının doğru olacağını belirtti.

Bitlis Barosu avukatı Kadir Köstekçi, cep telefonlarından ulaştıkları kişilere, internetten yaptıkları alışverişler üzerinden 'Borcu zamanında ödemezseniz, icra takibi başlatacağız' deyip, 'hukuk bürosu' adı altında 'icra takibi' mesajı gönderen dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu. Avukat Köstekçi, bugüne kadar birçok kişiyi mağdur eden dolandırıcılara karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini, böyle durumla karşılaşıldığında hukuk bürosuna ya da avukata gidilmesinin en doğru yöntem olduğunu söyledi. Köstekçi, " Türkiye'de son zamanlarda vatandaşların bizlere çok sık getirdiği bir dolandırıcılık hadisesi var. Gerek yakınlarımızdan müvekkillerimizden ve gerekse vatandaşlarımızdan. İnternet üzerinden yapılan siparişlerin 'Tüketici Hakları Kanunu' gereğince cayma hakkı olduğu halde teslim alınmamasından kaynaklı vatandaşlarımıza ilk önce mesaj gönderilmesi, sonrasında telefonlarına ulaşılmasının ardından avukat arkadaşlarımızın ismini kullanmak ve usule uygun olmayan bir dilekçe resmi mesaj atmak gibi şekillerle vatandaşlara ulaşıyorlar. Örneğin; '18 bin TL'lik bir alacağımız söz konusudur eğer 4 bin 900 TL öderseniz dosyayı kapatırız aksi takdirde icra takibi başlatacağız' gibi ifadelerle vatandaşlarımızı kandırıyorlar" dedi.