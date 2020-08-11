Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti - Son Dakika

Samsun'da son günlerde bazı kişi veya kişilerin vali, vali yardımcıları ve kurum müdürlerinin sözde özel kalemlerinden aradığını söyleyip, iş adamları ve hayırseverler başta olmak üzere bazı vatandaşlardan çeşitli isimler altında yardım taleplerinde bulunulduğu öğrenildi.

Dolandırıcıların böyle bir yöntem uyguladığına dair duyumlar alındığını ve bu şekilde bir uygulamanın mümkün olmadığını ifade eden Samsun Valiliği, vatandaşları bu tür aramalara itibar etmemesi yönünde uyardı.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Valimiz Dr. Zülkif Dağlı, Vali Yardımcılarımız ve kurum müdürlerimiz adına hiçbir şekilde, hiçbir kimse veya kurumdan para talep edilmesi mümkün değildir ve edilmemiştir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın ve konuyla alakalı tüm ilgililerin; insanlarımızın saf ve temiz duygularını istismar eden dolandırıcıların haksız çıkar ve menfaat teminine yönelik bu tür eylemlerine karşı daha dikkatli ve uyanık olmaları, kendilerini devlet yetkilisi gibi göstererek yapılan yardım talebi ve söylemlere asla itibar etmemeleri, herhangi bir kişi ya da bir hesap numarasına kesinlikle para yatırmamaları ve vermemeleri, bu gibi durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi hattını arayarak ilgili birimlerle ivedilikle irtibata geçmeleri ve durumdan ilgili kurumları haberdar etmeleri önemle rica olunur" denildi. - SAMSUN