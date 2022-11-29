Bursa'da "Oğlun dolandırıcılarla fotoğraf çektiriyor" deyip baba Yasin Dere'yi öldüren şahıslar, müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Bursa'da "Oğlun dolandırıcılarla fotoğraf çektiriyor" deyip baba Yasin Dere'yi öldüren şahıslar, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

29.11.2022 12:29

Bursa'da, Burak Can Yıldırım'ın arkadaşı Ferdi Dere'yi babası Yasin Dereye, "Ferdi, dolandırıcılarla görüşüp fotoğraf çektiriyor" diye şikayet etti. Yasin Dere, oğlu hakkındaki bu suçlamaya tepki gösterince, iş yerine giden Burak Can Yıldırım, Savaş Harman ve Semih Yıldırım, Yasin Dere'yi silahla öldürdü. Şahıslar, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Burak Can Yıldırım, arkadaşı Ferdi Dere'yi, WhatsApp durumundan paylaştığı fotoğrafı babası Yasin Dere'ye göndererek, "Ferdi, dolandırıcılarla görüşüp fotoğraf çektiriyor" diyerek şikayet etti. Yasin Dere, Yıldırım'a tepki gösterince tartışma çıktı. Burak Can Yıldırım, akrabası olan Semih Yıldırım ve Savaş Harman'ı da yanına alıp konuşmak için Yasin Dere'nin Değirmenlikızık Mahallesi'ndeki iş yerine gitti.

3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GİRDİ

Burada taraflar arasında çıkan tartışma çatışmaya dönüştü. Yasin Dere, göğsüne isabet eden 2 kurşunla hayatını kaybetti, oğlu Ferdi Dere, akrabası olan Berkay ve Berat Dere ile Murat Çarcı araçların arkasına saklanarak kurşunlara hedef olmaktan kurtuldu. Olaydan sonra gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

"FERDİ BİZE ATEŞ AÇINCA, HEDEF GÖZETMEDEN ATEŞ ETTİM"

Sanıklar hakkında Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına devam edildi. Suçlamaları reddeden sanıklardan Burak Can Yıldırım, eski savunmasını tekrarlayarak, "Ferdi ile sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla ilgili konuştum. Kendisi yaptığımız bu görüşmeyi babasına söylemiş. Bunun üzerine Yasin Dere beni arayarak küfür ve hakaret etti. Alkollü olduğu belli olduğu için olayı büyütmedim. Konuşmak için iş yerine yaklaştığımda Ferdi ve Berkay'ın iş yerinin önündeki araçların arasında gizlendiğini gördük. Ferdi bize doğru ateş etmeye başladı. Ben de silahımı çıkartıp hedef gözetmeden ateş ettim. Aramızda kısa mesafe bulunan Ferdi'yi istesem vurabilirdim. Vurmadım. Daha sonra arkadaşlarımla arabaya binip uzaklaştık. Suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi. Savaş Harman ve Semih Yıldırım da suçsuz olduklarını belirtip tahliyelerini istedi.

'Dolandırıcılarla fotoğraf' cinayeti sanıklarına indirimsiz müebbet hapis

SAVCI MÜTALAASINI TEKRARLADI

Duruşmada mütalaasını tekrarlayan savcı, sanıkların 'kasten öldürme' suçundan 'ömür boyu hapis' cezasına, Ferdi, Berkay ve Berat Dere ile Murat Çarcı'yı 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 15'er yıldan toplam 60'ar yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mütalaanın ardından son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, "Pişmanız, beraatlarımızı ve tahliyemizi istiyoruz" diye konuştu.

'Dolandırıcılarla fotoğraf' cinayeti sanıklarına indirimsiz müebbet hapis

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda Burak Can Yıldırım, Savaş Harman ve Semih Yıldırım'a "iyi hal" ve "tahrik" indirimi uygulamadan kasten öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezası vererek, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

'Dolandırıcılarla fotoğraf' cinayeti sanıklarına indirimsiz müebbet hapis
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Bursa'da 'Oğlun dolandırıcılarla fotoğraf çektiriyor' deyip baba Yasin Dere'yi öldüren şahıslar, müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da "Oğlun dolandırıcılarla fotoğraf çektiriyor" deyip baba Yasin Dere'yi öldüren şahıslar, müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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