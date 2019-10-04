Son Dakika Haberleri: Dolandırıcılığa karşı Başkan Şerifoğulları'ndan uyarı
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Dolandırıcılığa karşı Başkan Şerifoğulları'ndan uyarı

58 dakika önce

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, dolandırıcılığa karşı uyarı da bulundu.

Dolandırıcılığa karşı Başkan Şerifoğulları'ndan uyarı, System.String[]

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, dolandırıcılığa karşı uyarı da bulundu.


Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yardım bahanesiyle kişisel bilgilerinin istenmesine karşı açıklama yaparak vatandaşları uyardı.


Başkan Şerifoğulları açıklamasında; "Bazı şahıslar vatandaşlarımızı telefonla arayarak, şahsımın, Elazığ Belediyesi'nin, başkan yardımcılarımızın ve birim müdürlerimizin isimlerini kullanıp şahsi bilgiler talep etmektedir. Şahsımın ve Elazığ Belediyesinin ismi kullanılarak sağlık problemi olan hastalara yardım yapılacağı sözü verilmek suretiyle yapılan çalışmalarla ilgim olmadığını belirtir, vatandaşlarımızdan bu tür aramalara ve söylemlere itibar etmemelerini önemle rica ederim"diyerek uyarıda bulundu. - ELAZIĞ

Edibe Şahin, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:09 Kaynak: İHA
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