Son Dakika Haberleri: Dolandırıcılığa karşı Belediye'den açıklama
Son Dakika Güncel Dolandırıcılığa karşı Belediye'den açıklama

Dolandırıcılığa karşı Belediye'den açıklama

1 saat önce

Torbalı'da işadamlarını arayan ve kendini Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı yada daire müdürü olarak tanıtan bir kişi yardım adı altında işadamı ve fabrikatörleri para isteyerek dolandırıcılığa kalkıştı.

Dolandırıcılığa karşı Belediye'den açıklama, System.String[]

Torbalı'da son günlerde önemli bir dolandırıcılık girişiminin gerçekleştiği öğrenildi. İlçede yaşayan işadamlarını arayan ve kendini Torbalı Belediye Başkan Yardımcılarının isimlerini kullanarak tanıtan bir kişi yardım adı altında vatandaştan para istediği yönünde şikayetler dile getirildi. Giyim ve gıda yardımı talebinde bulunan ve Başkan yardımcısıymış gibi dolandırıcılık yapmaya çalışan şahıslar için Torbalı Belediyesinden uyarı geldi.

BELEDİYEDEN UYARI

Öte yandan daha önce de benzer bir girişimin olduğu olayla ilgili Torbalı Belediyesi yardım talebinde bulunan dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu. Torbalı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Torbalı Belediye Başkan Yardımcılarının ve bazı daire müdürlerin ismi kullanılarak Torbalı halkından yardım talebinde bulunulduğu konusunda bazı şikayetler aldık. Torbalı halkının yardım talebinde bulunan bu dolandırıcılara itibar etmemesi kamuoyuna saygı ile duyurulur" açıklaması yapıldı. Torbalı'da faaliyet gösteren şirketlerin tüzel kişileri, yönetici, idarecilerini ve Torbalı vatandaşları bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Torbalı Belediye Başkanlığı, bu tip girişimlerin de emniyet birimlerinin takibinde olduğunu bildirdi.

Torbalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:57 Kaynak: Bültenler
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