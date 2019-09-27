Dolandırıcılığı banka personelinin dikkati önledi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir vatandaş, 81 bin lira göndermek üzere olduğu telefon dolandırıcılarından banka çalışanlarının dikkati sayesinde kurtuldu.

İlçeye bağlı Altınoluk Mahallesi'nde, banka şubesi önünde bir kişinin uzun süre telefonla konuşması banka çalışanlarının dikkatini çekti.

Durumun bildirilmesi üzerine bankaya gelen ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, bankadan para göndermek isteyen H.H.B'ye engel oldu.

Dolandırıldığını anlayan H.H.B, kendisini telefonlar arayarak başkomiser olarak tanıtan kişinin, FETÖ soruşturmalarını bahane ederek hesabına 81 bin lira yatırması gerektiğini söylediğini anlattı.

Dolandırıcı zanlısının bulunması için çalışma başlatıldı.