Son Dakika Haberleri: Dolandırıcılığı banka personelinin dikkati önledi
Son Dakika Güncel Haber

Dolandırıcılığı banka personelinin dikkati önledi

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir vatandaş, 81 bin lira göndermek üzere olduğu telefon dolandırıcılarından banka çalışanlarının dikkati sayesinde kurtuldu.

Dolandırıcılığı banka personelinin dikkati önledi, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir vatandaş, 81 bin lira göndermek üzere olduğu telefon dolandırıcılarından banka çalışanlarının dikkati sayesinde kurtuldu.

İlçeye bağlı Altınoluk Mahallesi'nde, banka şubesi önünde bir kişinin uzun süre telefonla konuşması banka çalışanlarının dikkatini çekti.

Durumun bildirilmesi üzerine bankaya gelen ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, bankadan para göndermek isteyen H.H.B'ye engel oldu.

Dolandırıldığını anlayan H.H.B, kendisini telefonlar arayarak başkomiser olarak tanıtan kişinin, FETÖ soruşturmalarını bahane ederek hesabına 81 bin lira yatırması gerektiğini söylediğini anlattı.

Dolandırıcı zanlısının bulunması için çalışma başlatıldı.

Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem anında kaçanları gülerek izleyen vatandaş kamerada
Arabada sigara yasağına vatandaştan ilginç çözüm Uzman uyardı: Deprem gibi kriz anlarında telefon görüşmesi yerine mesajlaşmayı tercih edin Süleyman Soylu'nun adını kullanarak dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 16:31:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dolandırıcılığı banka personelinin dikkati önledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]