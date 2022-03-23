Dolandırıcılığı 'meslek' edinen sanığa 3 yıl 4 ay hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Dolandırıcılığı 'meslek' edinen sanığa 3 yıl 4 ay hapis

23.03.2022 10:45
Dolandırıcılığı 'meslek' edinen sanığa 3 yıl 4 ay hapis

İZMİT'te, Murat Tunçtan (44) internete verdiği sahte ilanla dron satın almak isteyen S.T.'yi 2 bin 400 TL dolandırdı.

İZMİT'te, Murat Tunçtan (44) internete verdiği sahte ilanla dron satın almak isteyen S.T.'yi 2 bin 400 TL dolandırdı. Savcının iddianamede, hakkında 200'den fazla soruşturma yürütüldüğünü ve dolandırıcılığı meslek edindiğini belirttiği Murat Tunçtan 3 yıl 4 ay hapis ve 2 bin 400 TL adli para cezasına çarptırıldı.

İzmit'te 2017 yılında meydana gelen olayda, dron satın almak isteyen S.T., internette bulduğu ilan üzerinden pazarlık yaparak 2 bin 400 TL fiyatta anlaştı. Kendisine verilen hesap numarasına parayı gönderen S.T., dron kendisine ulaşmayınca dolandırıldığını anlayarak polise şikayetçi oldu. Polis ekipleri, internette sahte ilan vererek insanları dolandırdığını tespit ettiği Murat Tunçtan'ı gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli Tunçtan tutuklandı.

'DOLANDIRICILIK SUÇUNU KENDİNE MESLEK EDİNDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR'Cumhuriyet savcısı, iddianamede Murat Tunçtan'ın 'dolandırıcılık' suçundan hakkında değişik cumhuriyet savcılıklarında 200'den fazla soruşturma yürütüldüğünü ve farklı ağır ceza mahkemelerinde hakkında açılmış çok sayıda kamu davası olduğunu belirledi. Savcı, "Şüpheli Murat Tunçtan'ın üzerine atılı dolandırıcılık suçunu kendine meslek edindiği, bu nedenle şüpheli hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır" ifadesini eklediği iddianameyi mahkemeye gönderdi.'DOLANDIRICILIK EYLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİM'Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianamenin kabul edilmesinin ardından dava açıldı. Mahkemeye tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile bağlanan sanık Murat Tunçtan savunmasında, "Üzerime atılı suçlamaya bir diyeceğim yoktur. Dava konusu dolandırıcılık eylemini gerçekleştirdim" dedi.Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, sanığın 'Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçunu işlediğine kanaat getirdi. Sanığın 3 yıl 4 ay hapis ve 2 bin 400 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Mahkeme heyeti tarafından, sanık Murat Tunçtan'ın Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi, Büyükçekmece 9. Asliye Ceza Mahkemesi ve Büyükçekmece 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş ceza kararları olması sebebiyle, hükmün açıklanması geri bırakılmadı.


YORUMLAR
500
Duruşmada ayakta duramayınca hakim dayanamadı Duruşmada ayakta duramayınca hakim dayanamadı 53 yıllık eşini dövdüğü iddiasıyla yargılanıyordu! Yaşlı adama iyi halden 2 Bin 240 TL para cezası verildi 53 yıllık eşini dövdüğü iddiasıyla yargılanıyordu! Yaşlı adama iyi halden 2 Bin 240 TL para cezası verildi

Dolandırıcılık, Türk Lirası, Mahkeme, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dolandırıcılığı 'meslek' edinen sanığa 3 yıl 4 ay hapis - Son Dakika


Son Dakika
10:44 Yeni dizi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu! Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebildi mi?
10:41 Masumlar Apartmanı'nda dün neler oldu? Safiye, doktoru evine davet ediyor
10:40 Sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey dün akşam yayınlandı! İşte yeni bölümde yaşananlar..
10:35 Destan 16. bölümüyle dün akşam yayınlandı! Akkız, Manço'nun evlilik teklifini kabul etti mi?
10:30 Baba dizisi dün akşam ekranlara geldi! Emin, hastalığıyla sınanıyor!
10:28 Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'la yollar ayrılıyor!
10:23 Isınmak için girdiği trafodan yanarak çıktı! Akıma kapılan gencin yardım çığlığı yürek parçaladı: Ölüyorum ağabey
10:16 Ablası tutuklanan Ciciş Kardeşler'den Esra, o akşam balıkçıda yemek yedi
10:15 Son Dakika: 2021'de işsiz sayısı 121 bin kişi azalmış! Yeni sayı 3 milyon 919 bin kişi
10:09 Transfer için savaşacaklar! Beşiktaş ve Galatasaray, Süper Lig'in golcüsü için girişimde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 10:59:38. #1.12#
SON DAKİKA: Dolandırıcılığı 'meslek' edinen sanığa 3 yıl 4 ay hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement