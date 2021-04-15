Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı - Son Dakika

Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı

15.04.2021 10:12
Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı, System.String[]

İstanbul Sultanbeyli'de hurda toplayarak geçimini sağlayan ve okuma yazması olmayan bir vatandaş, 15 yıl önce sokakta tanıştığı hamile ve evsiz kadına yardım eli uzattı. Kadının arkadaşları, iyiliğinin karşılığını ödemek için iş bulacaklarını söyledikleri adamı dolandırıp üzerine 6 tane şirket kurdular. Kurulan şirketler yüzünden 300 binlik vergi borcu olan talihsiz adam her yerde hakkını arıyor.

Sultanbeyli'de sokaktan topladığı hurdalarla geçimini sağlayan ve o dönemde evsiz olan İsa Uzğuç isimli vatandaş, sokakta karşılaştığı hamile bir kadının evinin olmadığını söyleyerek Uzğuç'tan yardım istemesi sonrası talihsiz adamın adeta başına gelmeyen kalmadı. Hamile kadının sokakta yaşadığını düşünerek genç kadına kalacak yer bulan Uzğuç, kısa süre sonra genç kadının arkadaşları olduğunu iddia eden şahıslar tarafından dolandırıldı.

ÜSTÜNE 6 ŞİRKET KURDULAR

Şüpheli şahıslar, Uzğuç'un hamile arkadaşlarına yaptıkları iyilik karşılığında kendisine iş vereceklerini söyleyerek bazı evrakları imzalamasını istedi. Okuma yazması olmayan Uzğuç ise evraklara parmak bastı. Şüpheli şahıslar, İsa Uzğuç'un parmak basarak haberi olmadan verdiği vekaletnameyle 2005, 2006 ve 2007 yıllarında madencilik, reklam, organizasyon, yapı malzemeleri, lojistik alanında olmak üzere toplamda 6 şirket kurdu. Açılan davalarda yargılanan İsa Uzğuç, beraat etti ancak bu kez de üzerine kurulan şirketler nedeniyle yüklü miktarda vergi borcu çıkarıldı. 15 yıl önce dolandırılan Uzğuç, şimdilerde yıllardır katlanarak artan vergi borçlarının silinmesi için hukuk mücadelesine devam ediyor.

15 yıl önce yardım ettiği evsiz hamile kadın yüzünden dolandırılan vatandaş her yerde hakkını arıyor

"İYİ NİYETİMİ SUİSTİMAL ETTİLER"

İyilik yapmak isterken başına gelemeyenin kalmadığını belirten İsa Uzğuç, "Dışarıda kaldığım dönemlerdi. Sokakta tanıştığım hamile bir kadına yardım etmemle birlikte bu işler başıma geldi. Hamile kadına yatacak yer buldum. İnsanlık yapmaya çalıştım. Bu kadının tanıdığı olan insanlar bana iş verecekleri iddiasıyla yaklaştılar. Okumam yazmam olmadığı için iş evrağı diyerek kağıtlara parmak bastırdılar. Sonrasında öğrendim ki üzerime şirket açmışlar. Bu şirketlerle benim bir alakam yok. Ben şu an sadece adaleti arıyorum. Bu insanlar bizim iyi niyetimizi suistimal ettiler" diye konuştu.

15 yıl önce yardım ettiği evsiz hamile kadın yüzünden dolandırılan vatandaş her yerde hakkını arıyor

300 BİNLİK VERGİ BORCU

Konuya ilişkin konuşan Avukat Mehmet Üstündağ, "Bu şirketler 2005-2006 yıllarında kurulmuşlar. Dört tane limited şirket, iki tane de şahıs şirketi açılmış. Şirkette İsa Bey'in okur yazar olduğunu, vekaletlerinin olduğunu, vekaletle kurulduğundan bahsediliyor ancak üç ayrı Asli Ceza Mahkemesi'nde bu vergi usulsüzlüğü, dolandırıcılık gibi konulardan beraat ediyor. Mahkeme İsa Bey'in okur yazar olmadığına kanaat ediyor. Okuma yazma bilmeyen birisine, sahte vekaletlerle şirketler kurulmuş. Bu durumda müvekkilimin mağduriyetine sebep olmuş. İsa Bey savcılığa suç duyurunda bulunuyor, kişilere ulaşılamıyor. Ayrıca zaman aşımı kararıyla mağduriyet devam ediyor. Şu an İsa Bey'in vergi borcu katlanarak arttığı için 300 bin gibi bir rakama ulaşmış durumda" dedi.

Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı

Vergi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı - Son Dakika


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