Dolandırıcılığın böylesi - Son Dakika

Dolandırıcılığın böylesi

Adana Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden sahte satın alma talep formu düzenleyip bir iş yerinden 56 bin 100 liralık beyaz eşya aldığı öne sürülün 4 kişi yakalandı.

Adana Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden sahte satın alma talep formu düzenleyip bir iş yerinden 56 bin 100 liralık beyaz eşya aldığı öne sürülün 4 kişi yakalandı.

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Merkez Seyhan ilçesinde beyaz eşya satıcılığı yapan M.A.G. polise başvurup, dolandırıldığını şahıslardan şikayetçi olduğunu söyledi. M.A.G. polise verdiği ifadesinde kendisine internet üzerinden Adana Büyükşehir Belediyesine ait satın alma talep formu geldiğini, kendisinin daha önce bu yöntemle satış yaptığı için şüphelenmediğini bu yöntemle iki kez 15 televizyon ve 30 elektrikli süpürge makinesi verdiğini ancak belediyenin 15 gün içinde parasını ödemesi gerekirken bu sürede ödeme olmadığını söyledi.


M.A.G. ödeme yapılmadığı için belediyeye gidip "Neden ödeme yapmıyorsunuz size satış yaptım" diyerek formu gösterdiğinde belgenin sahte olduğunu kendilerinin böyle bir alım yapmadıklarını söyleyince dolandırıldığını anladığını ifade etti.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada, Ankara'da nakliyat yapan ve R.M.'nin sahibi olduğu bir firmanın çalışana S.A., Y.A. ve D.K.'nın televizyon ve elektrikli süpürge makinesi aldığını tespit etti. Polis, 8 Temmuz Çarşamba günü şafak vakti İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı yaptığı operasyonda bu 4 zanlıyı yakaladı. Zanlılar Adana'ya getirilerek ifadeleri ilandı. Zanlılardan R.M. ve S.A. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Televizyon ve elektrikli süpürge makinelerini aldıklarını kabul edip Ankara'da tanımadıkları bir kişiye verdiklerini söyleyen Y.A. ve D.K. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Seyhan, Adana, TV, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:08 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılığın böylesi - Son Dakika
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