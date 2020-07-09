Dolandırıcılık çetesi operasyonunda 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Dolandırıcılık çetesi operasyonunda 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Dolandırıcılık çetesi operasyonunda 3 şüpheli adliyeye sevk edildi Bolu merkezli 8 ilde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapan çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Dolandırıcılık çetesi operasyonunda 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Karşılaşma hızlı başladı! Henüz 6. dakikada top ağlarla buluştu
Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi

BOLU - Bolu merkezli 8 ilde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapan çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da geçtiğimiz ay oltalama yöntemi ile banka ve kredi kartları bilgilerini ele geçirerek, vatandaşların hesaplarından internet bankacılığı yöntemleri ile para çalındığının belirlenmesi üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 30 dolandırıcılık olayında 447 bin 189 TL'lik vurgun yapıldığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bolu merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Kayseri olmak üzere toplam 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda içlerinde 3 hacker ve örgüt lideri T.A.'nın da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma derinleştirildi

Soruşturmayı derinleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.B. ve Ş.İ. isimli şahısların da örgütle bağlantılı olduğunu tespit etti. Bolu kent merkezinde oldukları belirlenen 3 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. 3 şüpheli 4 gün süren sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Banka, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:02 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılık çetesi operasyonunda 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 16:40 Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 16:01 Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
20:03
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
19:52
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
19:46
Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
18:58
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
18:53
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
18:02
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
17:56
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
17:54
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
17:51
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 21:16:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolandırıcılık çetesi operasyonunda 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]