Dolandırıcılık çetesinde 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılık çetesinde 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Dolandırıcılık çetesinde 4 kişi tutuklandı

7 saat önce

Engelli derneği adı altında nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik Adıyaman merkezli 22 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dolandırıcılık çetesinde 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Engelli derneği adı altında nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik Adıyaman merkezli 22 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri önceki gün 22 ilde 70 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 'Akdeniz'in Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği' adını kullanarak kanserli hastalar, engelli ve yaşlı kişilerin ihtiyaçlarının karşılanacağı söylemleriyle vatandaşlardan para toplayan dolandırıcılık çetesine baskın yapılmıştı.


Çete üyelerinin vatandaşlardan topladığı paraları hasta ve engelli kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmadığı, derneğe aktarılmadan kişisel hesaplara gönderilerek haksız kazanç elde edildiği, banka hesapları ve MASAK verilerinde haksız kazancın 400 bin TL civarı olduğu, ayrıca şüphelilerin 6 milyon lira karşılığı olarak makbuz kesildiği tespit edilmişti.


Adıyaman merkezli, Ankara, Antalya, Adana, Samsun, İstanbul, Afyonkarahisar, Mersin, Balıkesir, Kocaeli, Aydın, Uşak, Eskişehir, Kayseri, Zonguldak ve Tekirdağ olmak üzere 22 ilde 70 kişiye eş zamanlı operasyonda şahıslardan 6'sı Adıyaman, 43'ü diğer illerden olmak üzere 14'ü kadın 49 kişi gözaltına alınmıştı. Bu şahıslardan 29'u, ifadeleri sonrasında serbest bırakılırken 20 şahıs ise sorgulanmak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 20 kişi Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan 3'ü dernek yöneticisi olmak üzere toplam 4 kişi tutuklanırken 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:43 Kaynak: İHA
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