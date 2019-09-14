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Dolandırıcılık firarisi İzmir'de yakalandı

47 dakika önce

İzmir'de trafik polisleri yüzlerce kişiyi "oltalama" diye tabir edilen yöntemle dolandırdığı iddiasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden zanlıyı yakaladı.

Dolandırıcılık firarisi İzmir'de yakalandı, System.String[]

İzmir'de trafik polisleri yüzlerce kişiyi "oltalama" diye tabir edilen yöntemle dolandırdığı iddiasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden zanlıyı yakaladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Şahinler Motosiklet timi, Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde uygulama yaparken şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçtakilerin kimliklerini kontrol eden ekipler, kimliğinin yanında olmadığını söyleyen bir kişiden şüphelendi.

Şüpheli kişiyle ilgili detaylı araştırma yapan ekipler, zanlının Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda dolandırıcılık suçundan tutukluyken firar eden Muzaffer Safa Y., olduğunu belirleyerek gözaltına aldı. Muzaffer Safa Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Muzaffer Safa Y.'nin Ankara, İstanbul, Bursa, Kayseri, Malatya, Aydın, Sinop, Yozgat, Kahramanmaraş ve Muğla'da "oltalama" diye tabir edilen yöntemle, banka, alışveriş sitelerinin benzerlerini yaparak vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirip dolandırıcılık suçundan hüküm giydiği öğrenildi.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:30 Kaynak: AA
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