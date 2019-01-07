Dolandırıcılık İddiası

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AK Parti ve MHP, Yerel Seçimler İçin İstanbul'daki Ortak Mitingini Yenikapı'da Yapacak

Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var