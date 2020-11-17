Dolandırıcılık iddiası - Son Dakika

Dolandırıcılık iddiası

17.11.2020 11:44
Dolandırıcılık iddiası, System.String[]

Suudi Arabistanlı iş insanı Faisal El Sadavi, Uğur Aydın Batur'a karşı yaklaşık 10 yıldır yasal mücadele verdiğini, Batur'un kendisine 20.106.020 TL borcu olduğunu ama son 2 yılda adresini 16 defa değiştirmesi nedeniyle haciz işlemi yapamadıklarını belirtti.

Suudi Arabistanlı iş insanı Faisal El Sadavi, Uğur Aydın Batur'a karşı yaklaşık 10 yıldır yasal mücadele verdiğini, Batur'un kendisine 20.106.020 TL borcu olduğunu ama son 2 yılda adresini 16 defa değiştirmesi nedeniyle haciz işlemi yapamadıklarını belirtti.

İKAMET ADRESİ ABD

Son olarak ikamet adresini Amerika Kaliforniya eyaletinde gösteren Uğur Aydın Batur'un İstanbul'da Babil adlı dizide rol aldığını gören El Sadavi'nin avukatları, yapımcı firmaya Batur'a yapılacak ödemlerini kendilerine yapılmasını talep etti.

İŞTE EL SADAVİ'NİN AVUKATLARININ İDDİALARI

Faisal El Sadavi, 18 yaşından beri Suudi Arabistan Riyad'da iç dekorasyon ve antika ticaretiyle meşgul olup Türkiye'de maddi değeri çok yüksek olan pek çok gayrimenkulün de sahibidir.

Uğur Batur, Faisal El Sadavi'nin İstanbul'daki evinde özel hizmetlerine bakması için işe alınmıştır.

1990'lı yıllarda Faisal El Sadavi İzmir Urla'da sahip olduğu ikiz villaları Uğur Aydın Batur'a kendisi için iş kurması amacıyla hediye etmiş ve ayrıca İstanbul Teşvikiye'de Faisal El Sadavi'ye hizmet etmeye devam etmek koşuluyla antikacı dükkanı açmıştır.

O yıllarda Suudi Arabistan'daki işlerinin yoğunluğu ile meşgul olan Faisal El Sadavi, Uğur Batur'a duyduğu güven nedeniyle Türkiye'deki işlerinin takibi için vekaletnameler vermiş, ancak daha sonra bu vekaletler kendisinin bilgisi dışında dolandırıcılık amaçlı kullanıldığını öğrenmiştir.

Nitekim Uğur Aydın Batur, Faisal El Sadavi'nin sahip olduğu Ayvalık'ta 82 dönümlük özel koyu olan arazisini ve Beykoz'daki yalısını kendisinden habersiz satmış ve taşınmazların satış bedellerini vermemiş, yine Kireçburnu'ndaki köşkünü habersiz bir bankaya ipotek ettirip kredi kullanmış ve daha sonra Uğur Aydın Batur tarafından kredi geri ödenmediği için köşk banka tarafından ihaleyle satılmıştır.

Ayrıca Uğur Aydın Batur, Faisal El Sadavi'nin bir bankadaki milyonlarca lirasını kendisine daha önce gönderilen talimat mektuplarında tahrifat yaparak Faisal El Sadavi'nin haberi olmadan çekmiş ve iade etmemiştir.

Bütün hayatı borunca emek vererek kazanmış olduğu malvarlığının ve hesabındaki milyonların haberi olmaksızın boşaltıldığını iş işten geçtikten sonra öğrenen Faisal El Sadavi, Uğur Aydın Batur aleyhine hukuki ve cezai işlem yapılması için yargı yollarına başvurmuş ve yapılan yargılamalar sonucunda pek çok dosyada Uğur Aydın Batur aleyhine karar verilmiştir.

Dolandırıcılık iddiası

Suudi Arabistan, Dolandırıcılık, Aydın Batur, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Dolandırıcılık iddiası - Son Dakika Magazin


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