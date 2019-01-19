Son Dakika Haberleri: Dolandırıcılık İddiası - Bolu

Dolandırıcılık İddiası - Bolu

25 dakika önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Rıdvan Adıgüzel (38), bankaya olan kredi borcunu ödemek için sattığı 15 ineğin parasını ödemeyen 2 kişinin kendisini dolandırdığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Rıdvan Adıgüzel (38), bankaya olan kredi borcunu ödemek için sattığı 15 ineğin parasını ödemeyen 2 kişinin kendisini dolandırdığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mudurnu'ya bağlı Dereçetinören köyünde yaşayan ve geçimini çiftçilik yaparak sağlayan Adıgüzel, eşinin doğum yaptığı dönemde, hem doğum masraflarını karşılamak hem de bankaya olan kredi borcunu ödemek için ahırında bulunan 15 ineğini satmak istedi.

Köye gelen F.Ş. ve O.Ç. ile pazarlık tapan Adıgüzel, 15 ineğini 150 bin lirası peşin, geri kalan miktarı da senet karşılığında sattı.

Senetlerin ilk taksiti geldiğinde hayvanlarını sattığı şahısları arayan Adıgüzel, 2 kişinin kendisini sürekli oyalayıp parasını vermeye niyetli olmadıklarını fark edince durumdan şüphelenerek, 2 kişi hakkında araştırma yaptı.

Adıgüzel, hayvanlarını 150 bin lira karşılığında alan kişilerin daha önce de Kırıkkale'de benzer dolandırıcılık suçlarını işlediğini hatta Kırıkkale'de yaşayan bir şehit ailesini de dolandırdığını öğrenince savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Köyde yaşadığı için başka bir geliri olmadığını ve tüm hayvanlarını da sattığını ifade eden Adıgüzel, "Banka borcumu da ödeyemiyorum. Eşim çok zor durumda. Bize birileri yardım etsin. Hayvanlarımızı geri versinler. Devletimden yardım istiyorum. Çok mağduruz." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:46 Kaynak: AA

Mudurnu, Bolu, Güncel
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