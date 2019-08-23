Son Dakika Haberleri: Dolandırıcılık iddiasıyla aranan 4 zanlının Denizli'de yakalanması
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Dolandırıcılık iddiasıyla aranan 4 zanlının Denizli'de yakalanması

1 saat önce

Birçok ilde 104 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla aranan ve Denizli'de yakalanan 4 şüpheli adliyeye gönderildi.

Birçok ilde 104 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla aranan ve Denizli'de yakalanan 4 şüpheli adliyeye gönderildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Şüphelilerin savcılık sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sakarya'nın da arasında olduğu 40 ilde internet üzerinden fuhuş vaadiyle iletişime geçtikleri 104 kişiyi banka hesaplarına para göndermelerini sağlayarak dolandırdıkları öne sürülen şüphelileri takibe almış, zanlıların Denizli'de olduğunu tespit edilmesinin ardından belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda K.A. (24), M.M.A. (33), M.Ö. (49) ve E.Ö'yü (42) yakalamıştı.

Şüphelilerin, telefonla arayan kişilerin toplam 40 bin lirasını dolandırdıkları iddia ediliyor.

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:42 Kaynak: AA
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Fuhuş yapma bahanesiyle 40 ayrı ilde 104 vatandaşı dolandıran 4 şüpheli Denizli'de yakalandı
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