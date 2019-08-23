Son Dakika Haberleri: Dolandırıcılık iddiasıyla aranan 4 zanlının Denizli'de yakalanması
Son Dakika Güncel Haber

Dolandırıcılık iddiasıyla aranan 4 zanlının Denizli'de yakalanması

39 dakika önce

Birçok ilde 104 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla aranan ve Denizli'de yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Dolandırıcılık iddiasıyla aranan 4 zanlının Denizli'de yakalanması, System.String[]

Birçok ilde 104 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla aranan ve Denizli'de yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan E.Ö. (42), M.Ö. (49), K.A. (24) ve M.M.A. (33), sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden K.A. ve M.M.A. tutuklanırken, E.Ö. ve M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aralarında Sakarya'nın da olduğu 40 ilde internet üzerinden fuhuş vaadiyle iletişime geçtikleri 104 kişiyi banka hesaplarına para göndermelerini sağlayarak dolandırdıkları öne sürülen şüphelileri takibe almış, zanlıların Denizli'de olduğunu tespit edilmesinin ardından belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda K.A, M.M.A, M.Ö. ve E.Ö. yakalanmıştı.

Şüphelilerin, telefonla arayan kişilerin toplam 40 bin lirasını dolandırdıkları iddia ediliyor.

Sakarya, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuhuş yapma bahanesiyle 40 ayrı ilde 104 vatandaşı dolandıran 4 şüpheli Denizli'de yakalandı
Fuhuş yalanıyla, 40 ilde 104 erkeği 40 bin lira dolandıran hırsızlar yakalandı "Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek 13 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan; Gül, Davuoğlu ve Babacan'a gönderme: Esameleri okunmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 19:29:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dolandırıcılık iddiasıyla aranan 4 zanlının Denizli'de yakalanması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]