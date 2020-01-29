Dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı - ADANA - Son Dakika

Adana'da, iki kişiden satın almak için anlaştıkları ancak parasını ödemedikleri kamyon ve otobüsü parçalara ayırıp sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden ikisi cezaevine gönderildi.

Kütahya'da yaşayan Saadet Y, otobüsünü internetten 70 bin liraya satışa çıkardığı, kendisiyle irtibata geçen kişilerle de anlaştığı ancak aracını teslim ettikten sonra parasını alamadığı iddiasıyla polise başvurdu.

Polis araştırmasında şüpheliler Reşit T. (34), Hamza D. (32) Alpaslan K. (42) ve Tugay D'nin (22) Adana'da olduğu tespit edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmayla şüphelileri yakaladı.

Zanlıların, Saadet Y'ye kendilerini çiftçi olarak tanıttığı, tarım işçilerini taşımak için aracı satın almak istediklerini söyledikleri ve peşinat olarak vermeyi taahhüt ettikleri 20 bin lirayı ödemedikleri, verdikleri 50 bin liralık çekin de karşılıksız çıktığı, otobüsü de parçalarına ayırıp sattıkları öne sürüldü.

Öte yandan zanlılardan Tugay D'nin başkasından da bir kamyonu 85 bin liraya satın almak için anlaşıp parasını ödemediği ve aracı parçalarına ayırıp sattığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Reşit T. ile Hamza D. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Reşit T. ile Alparslan K'nin Saadet Y'ye ait otobüsle Adana'ya girişini gösteren güvenlik kamerası görüntüsüne de ulaşıldı. Videoda Reşit T'nin direksiyonda, Alparslan K'nin de hemen yanındaki koltukta olduğu görülüyor.