DOLANDIRICILIK KONULU BASIN AÇIKLAMASI - Son Dakika
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DOLANDIRICILIK KONULU BASIN AÇIKLAMASI

04.12.2021 06:12
DOLANDIRICILIK KONULU BASIN AÇIKLAMASI

DOLANDIRICILIK KONULU BASIN AÇIKLAMASIBazı şahısların Valimiz başta olmak üzere Milletvekilleri, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve Özel Kalem Müdürü adına aradığını söyleyerek çeşitli gerekçelerle valilik adına bağış ve yardım kampanyası adı altında para yardımı talebinde bulundukları ve bu...

DOLANDIRICILIK KONULU BASIN AÇIKLAMASIBazı şahısların Valimiz başta olmak üzere Milletvekilleri, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve Özel Kalem Müdürü adına aradığını söyleyerek çeşitli gerekçelerle valilik adına bağış ve yardım kampanyası adı altında para yardımı talebinde bulundukları ve bu şekilde dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları tespit edilmiştir. Mardin Valiliğinin veya herhangi bir kamu kurumunun; iş adamlarından ve hayırseverlerimizden telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi kesinlikle bulunmamaktadır. Sayın Valimizin yanı sıra herhangi bir kamu yöneticisinin adını kullanarak telefon ve benzeri yöntemlerle "yardım" adı altında para toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın, Valiliğimiz Özel Kalem Müdürlüğünün 0482 212 3741 numaralı telefonuna veya 112 Acil Çağrı Merkezi (İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı) üzerinden ihbarda bulunması önemle rica olunur.

Kaynak: Habermetre
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Dolandırıcılık, Kamu, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum DOLANDIRICILIK KONULU BASIN AÇIKLAMASI - Son Dakika

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