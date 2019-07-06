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Dolandırıcılık operasyonuna 6 tutuklama

1 saat önce

ANTALYA'da sahte belgeler düzenleyerek 25 farklı dolandırıcılık olayına karıştığı suçlamasıyla jandarmanın operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Dolandırıcılık operasyonuna 6 tutuklama, System.String[]
ANTALYA'da sahte belgeler düzenleyerek 25 farklı dolandırıcılık olayına karıştığı suçlamasıyla jandarmanın operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Antalya İl Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Finike, Kumluca ve Kepez ilçelerinde C.M.'nin liderliğinde E.T., A.O., G.B., Ü.H., F.D., E.Ş., F.P. ve R.S.'nin örgütlü hareket ederek, çiftçilik yapan ve ticaretle uğraşan vatandaşları dolandırdığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, sebze, meyve ve iş makinesi satılık ilanı verip, sahte belgeler düzenlemek suretiyle 25 farklı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 'örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık' ve 'belgede sahtecilik' suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik 2 Temmuz günü saat 06.30 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 9 cep telefonu, 9 sim kart, dizüstü bilgisayar, 2 harici bellek, 6,35 milimetre çapında tabanca, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 250 lira ele geçirildi.
Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün Finike Adiyesi'ne sevk edildi. Gece geç saatlere kadar ifade veren şüphelilerden C.M., E.T., G.B., Ü.H., R.S. ve F.P. tutuklanırken, F.D., A.O. ve E.Ş. adli kontrolle serbest bırakıldı.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:45 Kaynak: DHA
Antalya, Finike, Güncel
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