Dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi yakalandı - Son Dakika

Dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi yakalandı

15 dakika önce

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

Dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi yakalandı, System.String[]

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtıp vatandaşların banka hesap bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiği bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, birlikte hareket eden şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, İstanbul, Şanlıurfa, Kocaeli ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere gece 05.00'te eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda İstanbul'da 4, Şanlıurfa'da 8 ve Tekirdağ'da 1 kişi yakalandı.

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul, Aydın, Elazığ, Bursa ve İzmir'de 12 dolandırıcılık olayının faili oldukları belirlendi.

Ayrıca düzenlenen ara operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çatıdan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Mircea Lucescu, Beşiktaş için İstanbul'a geldi! İstanbul'da motosikletli maganda polisin üzerine sürüp kaçtı Adana yasadışı bahis vaadiyle dolandırıcılık yapan çetenin lüks yaşamı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
12:17 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu
11:41 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' sinemaseverlerle buluştu
11:16 Gamze Özçelik'in eski sevgilisi ve boşandığı eşi Survivor'da aynı takımda yarışacak
10:51 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'ın ölümünün 5'inci yılında duygulandıran paylaşım
09:57 Ajda Pekkan'dan Feyyaz 'a kutlama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 12:47:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]