Dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

Adana merkezli 3 ilde 95 kişiyi yasa dışı bahis oynayarak yüksek kazanç elde etmeleri vaadiyle 2 milyon 165 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 17'si serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis dolandırıcılarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aranan bir zanlının daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 20'ye yükseldi.

Şüphelilerin çok sayıda kişiyi bahis kazandığını belirtip paralarını alabilmeleri için "banka masrafı" adı altında ücret talep ettiği belirlendi. Zanlıların istedikleri ücreti vermeyenleri ise sahte bir avukat kimliğinin fotoğrafını gönderip hakkında yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle yasal işlem başlatılacağı yalanıyla korkutup dolandırdığı iddia edildi.

Bazı şüphelilerin gece kulüplerinde eğlenirken çekilmiş görüntü ve fotoğraflarına da ulaşıldı. Zanlılardan bazılarının yakalanmamak için her hafta il değiştirdiği ve gittikleri şehirlerde villa kiraladıkları belirlendi.

Şebekenin, yerlerine bahis oynadıkları çok sayıda kişinin yüksek kazanç sağlayarak lüks yaşam sürdüğüne ilişkin sosyal medyada yayınladığı kurmaca görüntüler de incelemeye alındı. Zanlıların suçtan elde ettikleri paralarla aldıkları değerlendirilen 5 lüks araca da el konulduğu öğrenildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, 20 bin 950 lira para ile dijital materyallerin ele geçirildiği belirtildi.

Zanlılardan 3'ü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulanan 1'i kadın 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan aralarında şebeke elebaşı olduğu öne sürülen M.Ş'nin de yer aldığı şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 17'si serbest bırakıldı.

Polis, adreslerinde bulunamayan 5 zanlıyı yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 gün önce Adana, Mersin ve Bartın'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.