Son dakika haberleri | DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA - Son Dakika
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Son dakika haberleri | DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA

10.03.2022 11:20

Edinilen son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da kendilerini kamu personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 5 kişi yakalanıp, tutuklandı.

DİYARBAKIR'da kendilerini kamu personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 5 kişi yakalanıp, tutuklandı. Şüphelilerin 35 ayrı olaya karıştığını ve toplamda 682 bin lira haksız kazanç elde ettiklerini saptadı.

Ergani ilçesinde kendisini 'kamu görevlisi' olarak tanıtan veya kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkisi olduğunu belirterek 'nitelikli dolandırıcılık' yaptıkları tespit edilen şüpheliler takibi alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) timi, şüphelilerin S.N., E.K., M.A., A.Ş. ve M.Z.K. olduğunu belirledi. Ekipler, şüphelilerin 35 ayrı olaya karıştığını ve toplamda 682 bin lira haksız kazanç elde ettiklerini saptadı. Diyarbakır ve Elazığ'da eş zamanlı yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Son dakika haberleri | DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA

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Dolandırıcılık, Diyarbakır, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA - Son Dakika


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