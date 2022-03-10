DİYARBAKIR'da kendilerini kamu personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 5 kişi yakalanıp, tutuklandı. Şüphelilerin 35 ayrı olaya karıştığını ve toplamda 682 bin lira haksız kazanç elde ettiklerini saptadı.

Ergani ilçesinde kendisini 'kamu görevlisi' olarak tanıtan veya kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkisi olduğunu belirterek 'nitelikli dolandırıcılık' yaptıkları tespit edilen şüpheliler takibi alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) timi, şüphelilerin S.N., E.K., M.A., A.Ş. ve M.Z.K. olduğunu belirledi. Ekipler, şüphelilerin 35 ayrı olaya karıştığını ve toplamda 682 bin lira haksız kazanç elde ettiklerini saptadı. Diyarbakır ve Elazığ'da eş zamanlı yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.