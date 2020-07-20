Dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

İstanbul emniyetince Kadıköy Fikirtepe 'de başlayan kentsel dönüşüm projesinde yaşanan dolandırıcılık olayına ilişkin eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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