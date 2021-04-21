Dolandırıcılık, şantaj ve hırsızlık suçlarından 7 yıldır aranan kişi yakalandı - Son Dakika

Evlilik vaadiyle kandırdığı kadınların ATM ve kredi kartlarından nakit para çekip dolandırıcılık yapan ve 7 yıldır aranan zanlı Ankara'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, H.A'nın 2007-2016 yılları arasında İzmir, İstanbul ve Antalya başta olmak üzere evlilik vaadiyle kandırdığı kadınların ATM ve kredi kartlarından para çekip dolandırıcılık yaptığı, çalıştığı iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karıştığı, sosyal medyadan tanıştığı kadınların uygunsuz görüntülerini ele geçirerek şantaj yaptığı belirlendi.

Polis, dolandırıcılık, şantaj ve hırsızlık suçlarından 15 farklı yakalama kararı, 26 yıl kesinleşmiş cezası bulunan ve 2014'ten beri aranan H.A'nın Kocaeli'den Ankara'ya geldiğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, H.A'yı Mamak'ta saklandığı adreste yakaladı.

H.A, adliyedeki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.