Son Dakika Haberleri: Dolandırıcılık Şebekesi Üyeleri Yakalandı

Dolandırıcılık Şebekesi Üyeleri Yakalandı

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz ay gerçekleşen dolandırıcılık olayının zanlılarının bazılarını gerçekleştirdiği başarılı takip ve operasyon neticesinde Afyonkarahisar'da yakaladı.

Dolandırıcılık Şebekesi Üyeleri Yakalandı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz ay gerçekleşen dolandırıcılık olayının zanlılarının bazılarını gerçekleştirdiği başarılı takip ve operasyon neticesinde Afyonkarahisar'da yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, 18 Aralık 2018 tarihinde R.M. (47) isimli kadın, kendisini bankacı Canan olarak tanıtan kişiyle sosyal paylaşım sitesi üzerinden tanışıp ilçede bulunan bir kafede buluşmuştu. Zanlı, R.M.'ye bankadan 70 bin lira kredi çekebilmesi için kendisine yardımcı olacağını, yalnız 10 bin lira ön ödeme alması gerektiğini söylemişti. Kendisini bankacı Canan olarak tanıtan zanlıya 10 bin lira ödeme yapan R.M., bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak polise başvurmuştu. Bunun üzerine Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatmış ve 4 şüpheliyi belirlemişti. Ekipler, şüphelilerden M.R.Ö. (73) ve Elif Y.'yi (25) gerçekleştirdikleri başarılı çalışma ve operasyon neticesinde Afyonkarahisar'da yakaladı. Şüphelilerden M.R.Ö. savcılık tarafından, Elif Y. ise Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlikleri tespit edilen diğer iki firari şahsı yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:53 Kaynak: İHA

Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa
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