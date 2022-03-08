Dolandırıcılık şebekesinin lideri eski avukat çıktı - Son Dakika
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Dolandırıcılık şebekesinin lideri eski avukat çıktı

08.03.2022 07:59

Dolandırıcılık şebekesinin lideri eski avukat çıktı Kendilerini "Vergi memuru görevlisi" gibi göstererek hazırladıkları sahte belgeleri iş insanlarına teslim ederken imzalattıkları senetler üzerinden vurgun yapan dolandırıcılık şebekesinde yeni detaylara ulaşıldı.

Dolandırıcılık şebekesinin lideri eski avukat çıktı

İSTANBUL - Kendilerini "Vergi memuru görevlisi" gibi göstererek hazırladıkları sahte belgeleri iş insanlarına teslim ederken imzalattıkları senetler üzerinden vurgun yapan dolandırıcılık şebekesinde yeni detaylara ulaşıldı. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla çökertilen şebeke içinde, daha önceden avukatlık mesleğinden ihraç edilmiş eski bir avukatın da bulunduğu ve bu şüphelinin benzer suçlardan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı.

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "dolandırıcılık" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini "vergi memuru" görevlisi gibi göstererek vurgun yapan bir şebekeyi tespit etmiş, sahte belgeleri iş insanlarına teslim ederken imzalattıkları senetler üzerinden vurgun yapan 9 dolandırıcının yakalanması için geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Emniyet ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 4 Mart'ta İstanbul, Ankara ve Ağrı'daki baskınlarda 8 dolandırıcı yakalanmış ve sorguya alınmıştı.

Zanlılar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları devam ederken, şebekeye yönelik yeni detaylara ulaşıldı.

- Daha önce meslekten ihraç edilen avukatın benzer suçtan kaydı çıktı

Hazırladıkları teslim tutanaklarının imza kısmına iliştirdikleri 'kutucuk' yöntemi ile 5 milyon 370 bin lira bedelli 5 senedi iş insanlarına teslim ederken imzalattıkları, bu senetleri de ciro ederek icra takibi üzerinden tahsil ettikleri ortaya çıkan şebeke içinde B.Ö. adlı eski bir avukatın da olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında yakalanan B.Ö. hakkındaki ayrıntılı soruşturmada, zanlının daha önceden avukatlık mesleğinden ihraç edildiği ve kutucuk yöntemi ile mağdurların imzasını alarak hazırladığı senetleri işleme koyarak dolandırıcılık suçunu gerçekleştirdiği tespit edildi.

Öte yandan firari olarak aranan 1 şüpheliye yönelik arama çalışmalarının sürdüğünü aktarılırken, B.Ö. de dahil diğer 8 şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Dolandırıcılık şebekesinin lideri eski avukat çıktı
Dolandırıcılık şebekesinin lideri eski avukat çıktı
Dolandırıcılık şebekesinin lideri eski avukat çıktı

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Son dakika haberi! Kopya imzalarla senet düzenleyen dolandırıclara operasyon Son dakika haberi! Kopya imzalarla senet düzenleyen dolandırıclara operasyon İstanbul' da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı İstanbul' da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, İstanbul, Vergi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılık şebekesinin lideri eski avukat çıktı - Son Dakika


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