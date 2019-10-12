Son Dakika Haberleri: Dolandırıcılık suçundan 22 şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Dolandırıcılık suçundan 22 şüpheli yakalandı

Dolandırıcılık suçundan 22 şüpheli yakalandı

1 saat önce

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ile KOM Daire Başkanlığınca, Dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik 6 farklı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda suça konu malzeme ile birlikte 22 şüpheli yakalandı.

Dolandırıcılık suçundan 22 şüpheli yakalandı, System.String[]

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ile KOM Daire Başkanlığınca, Dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik 6 farklı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda suça konu malzeme ile birlikte 22 şüpheli yakalandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ANKARA DHA


Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Buket Aydın'ın operasyon bölgesinin sınırında verdiği pozdaki saati Twitter'da trend oldu
Sınırdan yayın yapan Ece Üner'in 3 kere üstüne basa basa "Şanlı Ordumuz" vurgusuna övgü yağdı İtalya'da Cengiz ve Merih için skandal sözler: Türkiye'ye geri gönderin, Erdoğan'ın balkonu altında alkış tutsunlar Terör örgütünün Suriye'deki 2 numaralı ismi Hevin Halef etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 18:48:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dolandırıcılık suçundan 22 şüpheli yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]