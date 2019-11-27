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Dolandırıcılık suçundan aranan avukat tutuklandı
6 saat önce
Giresun'da müvekkilini ziyaret için gittiği cezaevinde dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edilen avukat, tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:28 Kaynak: AA
Giresun'da müvekkilini ziyaret için gittiği cezaevinde dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edilen avukat, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Giresun E Tipi Kapalı Cezaevinde "uyuşturucu madde ticarete yapma veya bulundurma" suçundan tutuklu müvekkili O.H'yi ziyaret etmek isteyen avukat G.Y'nin, yapılan kimlik sorgusunda dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi.
Cezaevi jandarması tarafından gözaltına alınan G.Y, Giresun Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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