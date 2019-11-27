Dolandırıcılık suçundan aranan avukat tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Giresun E Tipi Kapalı Cezaevinde "uyuşturucu madde ticarete yapma veya bulundurma" suçundan tutuklu müvekkili O.H'yi ziyaret etmek isteyen avukat G.Y'nin, yapılan kimlik sorgusunda dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi.

Giresun 'da müvekkilini ziyaret için gittiği cezaevinde dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edilen avukat, tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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