Son Dakika Haberleri: Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı

Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı

2 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde dolandırıcılık suçundan 17 ayrı suç kaydı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde dolandırıcılık suçundan 17 ayrı suç kaydı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kişinin kendisini kamu görevlisi, banka, sigorta, kredi kurumlarla ilişkili olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemek suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan M.Ö'nün Kapaklı'da olduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik fiziki takibin ardından şüpheli Bahçelievler Mahallesi'nde yakalandı.

Şüphelinin ayrıca dolandırıcılık suçundan 17 farklı suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:54 Kaynak: AA
Güncel
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