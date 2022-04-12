Dolandırıcılık suçundan aranan Suriye uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika
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Dolandırıcılık suçundan aranan Suriye uyruklu şahıs yakalandı

12.04.2022 13:37
Dolandırıcılık suçundan aranan Suriye uyruklu şahıs yakalandı

Siirt'te dolandırıcılık suçundan aranan Suriye uyruklu şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Siirt'te dolandırıcılık suçundan aranan Suriye uyruklu şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliğince, kent merkezi Musa Atik Caddesi üzerinde durdurulan Suriye uyruklu T.E.S. isimli şahsın, Çivril Sulh Ceza Hakimliğince dolandırıcılık suçundan arandığı öğrenilmesi üzerine gözaltına alarak yasal işlemlerin yapılabilmesi için aranan şahıslar büro amirliğine teslim edildiği belirtildi. - SİİRT

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Dolandırıcılık, Suriye, Polis, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılık suçundan aranan Suriye uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika


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