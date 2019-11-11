Son Dakika Haberleri: Dolandırıcılık suçundan aranan zanlı tutuklandı
Son Dakika Güncel Dolandırıcılık suçundan aranan zanlı tutuklandı

Dolandırıcılık suçundan aranan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan zanlı Nazilli ilçesinde yakalandı.

Dolandırıcılık suçundan aranan zanlı tutuklandı, System.String[]

Dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan zanlı Nazilli ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaeli, Denizli, Isparta, Afyon ve Aydın illerinde 11 dolandırıcılık olayına karıştığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan N.D'nin Nazilli ilçesinde olduğunu tespit etti.

Şüphelinin Bozyurt Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Jandarma ekiplerini fark eden N.D, kaçmaya çalıştığı sırada evin bahçesinde yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Jandarma, Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:28 Kaynak: AA
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