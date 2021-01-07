Dolandırıcılık suçundan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika

Dolandırıcılık suçundan aranan şahıs Devrek'te yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın ve civarı başta olmak üzere yurt dışında yaşayan bazı vatandaşların çok samimi arkadaşı olduğunu iddia edip kandırarak akraba veya yakını olan bu vatandaşların çeşitli miktarlarda paralarını dolandıran M.K. adlı dolandırıcı Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Uzun zamandır ekipler tarafından aranan M.K. Devrek'te polis merkezine iki kişinin dolandırıldıkları müracaatı üzerine harekete geçen ekipler zanlıyı suçüstü yakalayarak gözaltına aldılar.

Yetkililer," Şuana kadar bize müracaat eden iki kişi var kim bilir şimdiye kadar bu yolla bölgede kaç vatandaşımız dolandırıldı. Vatandaşlarımız olası durumlarda bu tür kişilere kesinlikle itibar etmesinler ve en kısa zamanda emniyet birimlerine bilgi versinler" ifadelerini kullandılar

Bartın, Çaycuma ve Devrek'te birçok kişiyi aynı yola dolandıran şahıs adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK