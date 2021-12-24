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Dolandırıcılık suçundan yargılanan çifte 281 yıl hapis istemi - Son Dakika

Dolandırıcılık suçundan yargılanan çifte 281 yıl hapis istemi

24.12.2021 13:56
Dolandırıcılık suçundan yargılanan çifte 281 yıl hapis istemi

BEŞİKTAŞ'ta popüler bir alışveriş uygulaması üzerinden altın ve elektronik olmak üzere yüzde 30-40 indirimli çeşitli ürün sattıkları vaadiyle 39 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 2'si kadın 3 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'ta popüler bir alışveriş uygulaması üzerinden altın ve elektronik olmak üzere yüzde 30-40 indirimli çeşitli ürün sattıkları vaadiyle 39 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 2'si kadın 3 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı 39 müştekiye karşı "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan sanıklar hakkında toplamda 281 yıl 3 ay hapis cezası talep etti.

İstanbul'da, iddiaya göre Emre Kızak bir alışveriş uygulaması üzerinden altın ve elektronik olmak üzere yüzde 30-40 indirimli çeşitli ürün sattıkları vaadiyle 39 kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçmaya çalıştı. Sevgilisi olduğu iddia edilen Hilal Arslan ile birlikte İstanbul'da lüks bir otelde yakalanarak tutuklanmıştı.

İstanbul 9 Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Cemre Kızak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklardan Emre Kızak ve Hilal Arslan duruşmaya katılmadı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmadaki savunmasında Cemre Kızak "Emre Balpeltek isimli şahsı tanımıyorum. Kendisinden herhangi bir şekilde para almışlığım yoktur. Abim Emre Kızak ile birlikte dükkan işletiyorduk. Abim benim hesaplarımı kullanmış olabilir, ben şahsı tanımıyorum. Benim kimseyle bir bağlantım yoktur" dedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADISavcı esas hakkındaki mütalaasında sanık Emre Kızak'ın İstanbul Beşiktaş'ta tekstil ve elektronik eşya mağazalarının olduğu, sanıklardan Cemre Kızak'ın Emre'nin kız kardeşi ve iş yerinin ortağı olduğu, sanık Hilal Arslan'ın da Cemre'nin kız arkadaşı olduğu anlatılıyor. Sanıkların beraber mağazayı işlettiklerinden bahseden mütalaada sanık Emre'nin mağazaya gelen alışveriş yapan müştekilerle tanıştığı, ardından müştekilere internet üzerinden altın ve elektronik eşya vb. ürünleri ucuza satın aldığını ve kısa vadede güzel kar vadetmesi üzerine müştekiler ufak paralar yatırarak ürünler aldığı anlatılıyor.

TOPLAMDA 56 YIL 3 AYDAN 281 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTEMİMütalaada müştekilerin güvenini kazanmak için sanıkların ilk başlarda müştekilere ürünleri gönderdiği daha sonra müştekiler sanıklara güven duyduğu için daha çok kazanmak düşüncesiyle büyük miktarda paralar yatırdıkları aktarılıyor. Müştekiler paraları sanık Cemre ve Hilal'e ait banka hesaplarına gönderdikleri, sanıkların ise ödemeleri aldıktan sonra ürünleri göndermediği anlatılıyor. Mütalaada bazı şikayetçilerinde ise şikayetlerini geri çektiği aktarıldı. Savcı sanıklar hakkında 39 müştekiye için ayrı ayrı "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan toplamda 56 yıl 3 aydan 281 yıl 3 aya kadar cezalandırılmalarını talep etti.Sanık ve şikayetçi avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ek süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Emre Balpetek'in şüpheli Emre Kızak, Cemre Kızak ve Hilal Arslan tarafından dolandırıldığı iddiasında bulunduğu anlatılıyor. Müştekinin ifadesinde şüpheli Emre Kızak'ın kendisine bir alışveriş sitesinden indirim kodu ile altın satışı yaptığını söylediği, kendisine güvenerek şüpheli Emre Kızak'ın kız kardeşi olan şüpheli Cemre Kızak'ın banka hesabına parça parça olmak üzere toplamda 91 bin 100 lira gönderdiği aktarıldı. Müşteki, şüpheli Emre Kızak'ın kendisine sadece 2 adet 50 gramlık külçe altın teslim ettiği, daha sonra müştekinin para göndermeye devam ettiği ancak şüphelinin uygulamada sıkıntı olduğunu söyleyerek kendisini oyaladığını söylediği anlatılıyor. Emre Balpetek paralarının şüphelinin annesinde ve kız arkadaşı şüpheli Hilal Arslan'da olduğunu düşündüğü anlatılıyor. Balpetek şüphelilerin suç ortağı olduklarını ve kendisini dolandığı iddiasıyla şüphelilerden şikayetçi olduğunu aktarıldı. İddianamede, şüpheliler Emre Kızak, Cemre Kızak ve Hilal Arslan'ın başka müştekilere karşı da benzer eylemlerde bulundukları iddiasına ilişkin, şüpheliler hakkında "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan İstanbul 9.Ağır Ceza Mahkemesinde dosyalarının olduğu ve soruşturma dosyalarının hala devam ettiği yer aldı. Şüpheliler hakkında soruşturma yapılıp bir çok müşteki yönünden kamu davaları açıldığının ve müşteki Emre Balpetek'in de şikayetinin aynı konulara ilişkin olduğunun tespit edildiği iddianamede,  şüphelilerin müştekiye ucuza altın ve elektronik ürün vaadinde bulunarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği anlatılıyor. İddianamenin soruşturma dosyası ile birleştirilmesinin talep edildiği, şüpheliler Emre Kızak, Cemre Kızak ve Hilal Arslan hakkında "Nitelikli dolandırıcılık suçundan 4,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.


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Dolandırıcılık, alışveriş, İstanbul, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dolandırıcılık suçundan yargılanan çifte 281 yıl hapis istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolandırıcılık suçundan yargılanan çifte 281 yıl hapis istemi - Son Dakika
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