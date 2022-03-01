Dolandırıcılık suçundan yargılanan sanığa 60 yıl hapis - Son Dakika
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Dolandırıcılık suçundan yargılanan sanığa 60 yıl hapis

01.03.2022 15:25
Dolandırıcılık suçundan yargılanan sanığa 60 yıl hapis

BEŞİKTAŞ'ta popüler alışveriş uygulaması üzerinden altın ve elektronik olmak üzere yüzde 30-40 indirimli çeşitli ürün sattıkları vaadiyle 39 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 2'si kadın 3 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'ta popüler alışveriş uygulaması üzerinden altın ve elektronik olmak üzere yüzde 30-40 indirimli çeşitli ürün sattıkları vaadiyle 39 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 2'si kadın 3 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, iki sanığa beraat, bir sanığa ise 60 yıl hapis cezası verdi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Emre Kızak, Cemre Kızak ve Hilal Arslan katılmadı. Duruşma salonunda taraf avukatları ise hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatları müvekkillerinin herhangi bir yarar elde edemediğinin açık olduğunu söyleyerek beraatlarına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanıklar Cemre Kızak ve Hilal Arslan'ın beraatlarına karar verdi. Heyet, sanık Emre Kızak hakkında ise 36 kişiye karşı ayrı ayrı "Dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 60 yıl hapis cezasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Emre Balpetek'in şüpheli Emre Kızak, Cemre Kızak ve Hilal Arslan tarafından dolandırıldığı iddiasında bulunduğu anlatılıyor. Müştekinin ifadesinde şüpheli Emre Kızak'ın kendisine bir alışveriş sitesinden indirim kodu ile altın satışı yaptığını söylediği, kendisine güvenerek şüpheli Emre Kızak'ın kız kardeşi olan şüpheli Cemre Kızak'ın banka hesabına parça parça olmak üzere toplamda 91 bin 100 lira gönderdiği aktarıldı. Müşteki, şüpheli Emre Kızak'ın kendisine sadece 2 adet 50 gramlık külçe altın teslim ettiği, daha sonra müştekinin para göndermeye devam ettiği ancak şüphelinin uygulamada sıkıntı olduğunu söyleyerek kendisini oyaladığını söylediği anlatılıyor. Emre Balpetek paralarının şüphelinin annesinde ve kız arkadaşı şüpheli Hilal Arslan'da olduğunu düşündüğü anlatılıyor. Balpetek şüphelilerin suç ortağı olduklarını ve kendisini dolandığı iddiasıyla şüphelilerden şikayetçi olduğunu aktarıldı. İddianamede, şüpheliler Emre Kızak, Cemre Kızak ve Hilal Arslan'ın başka müştekilere karşı da benzer eylemlerde bulundukları iddiasına ilişkin, şüpheliler hakkında "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan İstanbul 9.Ağır Ceza Mahkemesinde dosyalarının olduğu ve soruşturma dosyalarının hala devam ettiği yer aldı. Şüpheliler hakkında soruşturma yapılıp birçok müşteki yönünden kamu davaları açıldığının ve müşteki Emre Balpetek'in de şikayetinin aynı konulara ilişkin olduğunun tespit edildiği iddianamede, şüphelilerin müştekiye ucuza altın ve elektronik ürün vaadinde bulunarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği anlatılıyor. İddianamenin soruşturma dosyası ile birleştirilmesinin talep edildiği, şüpheliler Emre Kızak, Cemre Kızak ve Hilal Arslan hakkında "Nitelikli dolandırıcılık suçundan 4,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dolandırıcılık suçundan yargılanan sanığa 60 yıl hapis - Son Dakika


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