Dolandırıcılık şüphelileri "Korona virüs" önlemiyle adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılık şüphelileri 'Korona virüs' önlemiyle adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Dolandırıcılık şüphelileri "Korona virüs" önlemiyle adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Dolandırıcılık şüphelileri "Korona virüs" önlemiyle adliyeye sevk edildi Telefonda savcı ya da polisiz diyerek 1 milyon TL'lik vurgun yapan dolandırıcılar yakalandı Kendilerini telefonda kamu görevlisi, savcı ve polis olarak tanıtarak vatandaşların 1 milyon TL'sini dolandıran 5 kişi yakalandı.

Dolandırıcılık şüphelileri "Korona virüs" önlemiyle adliyeye sevk edildi

Telefonda savcı ya da polisiz diyerek 1 milyon TL'lik vurgun yapan dolandırıcılar yakalandı

İSTANBUL - Kendilerini telefonda kamu görevlisi, savcı ve polis olarak tanıtarak vatandaşların 1 milyon TL'sini dolandıran 5 kişi yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından korona virüs önlemleriyle adliyeye sevk edilirken alınan önlemler dikkat çekti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Sarıyer Asayiş Büro ekipleri, İstanbul'da, vatandaşları telefonla arayıp kendilerini kamu görevlisi, savcı ya da polis olarak tanıttıktan sonra, "Adınıza hatlar açıldı, kredi kartlarınız alındığı ve terör örgütü üyeleri tarafından kullanılıyor" gibi sözlerle korkutarak vatandaşları dolandıran kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarla, şüphelilerin vatandaşları bu söylemlerle kandırdıktan sonra evlerinde bulunan değerli ziynet eşyası, paraları ile bankadaki paralarını çektirip güvenlik kamerası olmayan tenha yerlere bıraktırdıkları tespit edildi.

Operasyon yapıldı, vatandaştan çaldıkları ele geçirildi

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler çalışmaların sonucunda, geçtiğimiz perşembe günü saat 15.00'da önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonla vatandaşları bir milyon lira dolandırdıkları belirlenen 5 kişi kıskıvrak yakalanırken, yapılan aramalarda 12 bin 750 TL, 10 bin 160 Dolar, 3133 gram altın, 2 adet bilezik, 3 altın kolye, 3 adet gram altın, 20 adet yarım altın, 133 adet kulplu altın, 24 adet kulpsuz altın, 1 adet yuvarlak yarım, 179 adet Ata Lira, 6 kulplu ve 1 adet şekilsiz yuvarlak altın, 9 adet burma bilezik ile birlikte 7 adet kulplu burma altın ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Çalınan mallar vatandaşa teslim edildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler, Murat D. (35)'in 5, Hamit A. (24)'nın 17, Halil G. (25)'nin 7, Ömer F.K. (25)'nin ise 2 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Bir diğer şüpheli Hasan Y. (27)'nin daha önce herhangi bir suçtan kaydı olmadığı öğrenildi.

Polisten şube çıkışında Korona virüs önlemi

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından korona virüs önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilere emniyetten çıkışı esnasında maske ve eldiven takıldığı görüldü.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat D., Hamit A., Halil G. ve Ömer F.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Hasan Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dolandırıcılık şüphelileri Korona virüs önlemiyle adliyeye sevk edildi

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:30 Kaynak: İHA

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