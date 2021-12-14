Dolandırıcılık şüphelilerine polis baskını - Son Dakika

Dolandırıcılık şüphelilerine polis baskını

Dolandırmaya çalıştıkları kişiden zorla fazla komisyon isteyince baltayı taşa vurdular

Banka önünde dolandırmaya çalıştıkları kişiden para bekleyen iki şüpheli polis operasyonuyla yakalandı

Biri hafif yürüme engelli olan 2 şüpheli kelepçe takılarak polis merkezine götürüldü

ANTALYA - Antalya'da, yüzde 20 komisyon karşılığında parasını almaya çalıştıkları bir kişinin şikayeti üzerine, iki şüpheli otomobille bekledikleri banka önünde polisin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki bir banka şubesinde meydana geldi. Kredi çekme imkanı olmayan ve paraya ihtiyacı olan Y.Ş, sosyal medya üzerinde uygun komisyonla kredi verilebileceği paylaşımını gördü. İlanı veren kişilerle iletişime geçip ofislerinde görüşen Y.Ş, iddiaya göre belirli bir komisyon karşılığında anlaştı. Belirlenen miktarı az bulan 2 şüpheli iddiaya göre Y.Ş'yi aradaki farkı da vermesi için kent merkezindeki bir banka şubesine getirdi. Y.Ş, zorla kendisinden para alınmak istediğini belirterek, banka görevlisinden durumu polise bildirmesini istedi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bu sırada Y.Ş, içeride oyalanarak polise zaman kazandırmaya çalıştı. Banka önünde bekleyen otomobile sivil polis ekipleri operasyon yaptı. Araçtan çıkarılan iki şüphelinin üzerleri arandı ve kelepçe takıldı. Şüphelilerinden birinin hafif yürüme engeli olduğu görüldü. Polis otomobil içinde geniş çaplı inceleme yaptı. Aracın bagajında çok sayıda kutu ve kıyafet dolu torbaların olduğu görüldü. İki şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Şüphelilerin olay yerindeki bir kadından da aynı yöntemle para almaya çalıştıkları öne sürüldü.