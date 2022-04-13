Dolandırıcılık şüphelisi avukatın 20 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Ankara'da bir kişiyi "pencere" yöntemiyle imzalattıkları belgeyi senede çevirip icraya vererek dolandırdıkları öne sürülen aralarında avukatın da bulunduğu 4 şüpheli hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede avukat Osman G. ile Alparslan S, Ahmet Bilal Ö. ve Mehmet S, şüpheli olarak yer aldı.

İddianameye göre, yurt dışında yaşayan H.T, Türkiye'ye geldiğinde şüpheli Alparslan S'ye ait firmaya araç kiralamak için başvurdu.

Alparslan S, sözleşme imzalanacağı sırada, "pencere" adı verilen yöntemle imza kısmı kesilmiş sözleşme evrakının altına yerleştirdikleri boş belgeyi müştekiye imzalattı.

Bilgisayar ortamında kambiyo senedi haline getirdikleri belgeyi Ankara 16. İcra Müdürlüğünde icraya veren şüpheliler, Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesinden H.T. hakkında ihtiyati haciz kararı aldırdı.

Bilgisayar ortamında senede çevirdiler

H.T'nin banka hesaplarına bloke konulduğu belirtilen iddianamede şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli Alparslan S, araç kiralama sözleşmesinin imzalanması sırasında, pencere tabir edilen yöntemle imza kısmı kesilmiş sözleşmenin altına yerleştirdiği boş belgeyi müştekiye imzalattı. Alparslan S, daha sonra bu belgeyi şüpheli Osman G'ye getirdi. Osman G, söz konusu belgeyi bilgisayar ortamında kambiyo senedi haline getirerek, alacaklı kısmına şüpheli Mehmet S'nin adını yazdırdı. Senet, 75 bin avro bedelle şüpheli Ahmet Bilal Ö'ye ciro edildi. Bu şekilde ustaca tanzim edilen sahte senet üzerinden icra takibi başlatılarak müştekinin banka hesaplarına bloke konulması sağlandı."

İddianamede şüpheliler Osman G, Alparslan S. ve Ahmet Bilal Ö'nün suçlamaları kabul etmediği, itirafçı olan Mehmet S'nin ise Osman G'ye olan borcu nedeniyle sahte olduğunu bilmediği senedi kendi el yazısıyla doldurup imzaladığını ve Ahmet Bilal Ö. adına ciro ettiğini söylediği aktarıldı.

İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri belirtilerek, her birinin 4,5 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Avukat Osman G'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler, geçen hafta polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınıp emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, şüphelilerden Osman G, Alparslan S. ve Ahmet Bilal Ö. tutuklanırken Mehmet S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha önce de gözaltına alınmıştı

Aralarında eski belediye başkanı ve iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda kişiyi "pencere" yöntemiyle imzalattıkları senetleri icraya vererek dolandırdığı iddia edilen Osman G. ve 5 kişi daha önce de gözaltına alınmıştı.

31 Aralık 2021'de düzenlenen operasyonda şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada senet ve çek koçanları, mağdurlara imzalatılmış senetler, 4 ruhsatsız tabanca, kimlik, sürücü belgesi gibi belgeleri basmaya yarayan elektronik cihaz ele geçirilmişti.

Şüphelilerin, varlıklı kişileri hedef seçerek "pencere" adı verilen yöntemle imza kısmı kesilmiş başka evrakın altına yerleştirilen boş senetlere imza attırdıkları ve bu senetleri icraya verdikleri öne sürülmüştü.

İcra işleminin ardından mağdurlarla iletişime geçen şüphelilerin, bu kişileri uzlaşmaya zorladıkları, uzlaşmak istemeyen bazı mağdurlardan ise tehditle para aldıkları iddia edilmişti.

Mahkemeye sevk edilen Osman G, çok sayıda çalışanının olduğunu öne sürerek, "İcra takibine konu edilen senetlerde sahte imza var ise bunu benim bilmem mümkün değil." diyerek kendini savunmuştu.

Osman G. ve 5 şüpheli, sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmiş, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınmış ancak çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece ikinci kez serbest bırakılmışlardı.