Dolandırıcılık şüphelisi firari Kamerunlu yakalandı - Son Dakika
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Dolandırıcılık şüphelisi firari Kamerunlu yakalandı

15.04.2022 11:56
Dolandırıcılık şüphelisi firari Kamerunlu yakalandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde satışa çıkarılan besi çiftliğini alma vaadiyle 60 bin 950 dolarını dolandırdığı iddiasıyla hakkında arama kararı bulunan Kamerun uyruklu şüpheli yakalandı.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde satışa çıkarılan besi çiftliğini alma vaadiyle 60 bin 950 dolarını dolandırdığı iddiasıyla hakkında arama kararı bulunan Kamerun uyruklu şüpheli yakalandı.

Alpu'nun Fevzipaşa mahallesinde ikamet eden İ.C. isimli vatandaş, Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaat ederek, kendisine ait besi çiftliğini 25 milyon TL'ye satmak amacıyla internet üzerinden ilan verdiğini, alıcı olarak kendisiyle irtibata geçen yabancı uyruklu 3 şahıs tarafından 60 bin 950 ABD Doları dolandırıldığını bildirerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışmalarda, olayın failleri olarak tespit edilen Kamerun uyruklu 2 erkek ve Uganda uyruklu 1 kadın şahıs yakalandı.

3 şüpheliden 2'si tutuklanmıştı

Suç unsuru sahte paralar ve banknotların yapımında kullanılan kalıp ve baskı malzemeleri ile birlikte yakalanan şüphelilerden toplamda 6 milyon ABD Doları, 2 milyon Euro, 100 bin Türk Lirası sahte para ele geçirildi. Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüphelilerden Rebecca K.'nın, Eskişehir İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi. Diğer şüpheliler Guy B.D. ve Bertrand N. ise sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldıkları Beylikova Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Firari Kamerunlu yakalandı

Alpu ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesinde ikamet eden İ.C.'nin 60 bin 950 dolarını dolandırdığı iddiasıyla aranan şüpheli Bengono Armand, İstanbul'da kaldığı eve Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak Eskişehir'e getirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada, yüksek miktarda sahte dolar banknotu ile sahte avro yapımında kullanılacağı tahmin edilen 5 paket kağıt ele geçirildi. Kamerun uyruklu şüpheli jandarmadaki sorgusunun ardından 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'parada sahtecilik' suçlamalarıyla Beylikova Adliyesi'ne sevk edildi.

6 milyon dolar, 2 milyon avro ve 100 bin lira sahte para ele geçirilmişti

Öte yandan, dolandırıcılık ve parada sahtecilik şüphelilerinin İstanbul'da kaldıkları evde şifreli çelik kasalara ve valizlerin içerisine gizlenmiş; 60 bin adet sahte 100 dolar, 2 bin 500 adet sahte 200 avro, 2009 yılında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) basımının durdurulmasına karar verdiği 3 bin adet 500 avro, 500 adet 200 liralık sahte banknot ele geçirilmişti. Ayrıca bu banknotların yapımında kullanılan kalıp ve baskı malzemelerine de el konulmuştu. - ESKİŞEHİR

Dolandırıcılık şüphelisi firari Kamerunlu yakalandı

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Eskişehir, Hisarcık, Kamerun, Alpu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılık şüphelisi firari Kamerunlu yakalandı - Son Dakika


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