Dolandırıcılık şüphelisi havalimanı şantiyesinde yakalandı

Kocaeli'de kendisini "gizli polis" olarak tanıttığı 2 kişinin 32 bin dolar, 6 bin avro ve 36 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesinde yaşayan M.T. (78), telefonla arayarak kendini "gizli polis" olarak tanıtan kişiye, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı olduğunun belirlendiği gerekçesiyle para talep etmesi üzerine 32 bin dolar ve 6 bin avro verdi.

Dolandırıldığını anlayan M.T, polise başvurdu.

Gebze ilçesinde Z.Ü'nün de (82) aynı bahaneyle 36 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla şikayette bulunması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Asayiş Büro Amirliği Yankesicilik ve Dolandırıcılık ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin İstanbul Havalimanı şantiyesinde işçi olarak çalıştığını belirledi.

Şüpheli H.B. (23), şantiyede çalışırken gözaltına alındı.

"Dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından poliste çok sayıda kaydı bulunan "dayı" lakaplı H.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.