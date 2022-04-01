Dolandırıcılık şüphelisi kadın tutuklandı - Son Dakika
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Dolandırıcılık şüphelisi kadın tutuklandı

01.04.2022 23:01

Isparta'da internetten dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Isparta'da internetten dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir kadının, internet ilanı aracılığıyla alışveriş yaptıktan sonra satıcının hesabını gönderdiği parayı iptal ederek dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kentte iki kez bu yöntemle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen H.Y, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dolandırıcılık şüphelisi kadın tutuklandı
Dolandırıcılık şüphelisi kadın tutuklandı
Dolandırıcılık şüphelisi kadın tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, alışveriş, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dolandırıcılık şüphelisi kadın tutuklandı - Son Dakika


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