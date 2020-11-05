Son dakika haberleri: Dolandırıcılık şüphelisi parayı çekmek için geldiği bankada yakalandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan E.Ö'nün ev telefonunu arayan D.G, kendisini polis olarak tanıttı.

Kocaeli 'nin Başiskele ilçesinde, kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi dolandırmaya çalışan şüpheli, hesabına yatan parayı almaya gittiği bankada gözaltına aldı.

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