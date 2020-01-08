Dolandırıcılık şüphelisi, polisin sahte ilanıyla yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dolandırıcılık şüphelisi, polisin sahte ilanıyla yakalandı - Son Dakika

Dolandırıcılık şüphelisi, polisin sahte ilanıyla yakalandı

6 saat önce

Adana'da, internetten oyun konsollarını satışa çıkaran 3 kişiyi dolandırdığı öne sürülen şüpheli, polisin verdiği sahte ilan üzerine geldiği buluşma noktasında yakalandı.

Adana'da, internetten oyun konsollarını satışa çıkaran 3 kişiyi dolandırdığı öne sürülen şüpheli, polisin verdiği sahte ilan üzerine geldiği buluşma noktasında yakalandı.

Üniversite öğrencisi Can G, öğretmen Mesut T. ve sağlık görevlisi Mehmet B, farklı zamanlarda polise başvurarak internet ilanıyla satışa çıkardıkları ikinci el oyun konsollarını satın almak için kendileriyle irtibata geçen kişi tarafından dolandırıldıkları şikayetinde bulundu.

Şüphelinin, Can G. ile 1700, Mesut T. ile 2 bin 400 ve Mehmet B. ile 1800 liraya anlaştığı, alışveriş için buluştuklarında konsolları alıp parayı evden getirme bahanesiyle kaçtığı ileri sürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıldığını belirten 3 kişinin verdiği eşkal doğrultusunda zanlının, benzer suçtan emniyette kaydı bulunan Ümit S. olduğunu tespit etti.

Ekip, şüpheliyi yakalamak için internetten sahte bir ikinci el oyun konsolu ilanı verdi. Söz konusu ilan için iletişime geçen Ümit S, buluşma adresine geldiği sırada gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit S, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dolandırıcılık şüphelisi, polisin sahte ilanıyla yakalandı

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:47 Kaynak: AA
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