Son Dakika Haberleri: Dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
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Dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

7 dakika önce

Antalya'da kredi kartıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da kredi kartıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Kumköy bölgesinde bir turistin, ATM'den para çekmeye çalıştığı sırada yardım bahanesiyle yanına gelen şüphelinin kredi kartını fark etmeden aldığı ve hesabındaki yaklaşık 130 avronun çekildiği ihbarı üzerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu kimliği belirlenen şüpheli F.K, Alanya ilçesinde emniyet ekiplerince yakalandı.

Manavgat'a getirilen zanlı, Kaş ilçesinde de benzer suça karıştığı gerekçesiyle Kaş Cumhuriyet Savcılığına gönderildi.

Şüphelinin Alanya'da 4, Kaş'ta 3 ve Manavgat'ta bir dolandırıcılık suçundan arandığı belirtildi.

Dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:57 Kaynak: AA
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