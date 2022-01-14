'Lüks villa' dolandırıcısı hakkında 7,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame - Son Dakika

ANKARA'da, sosyal medyadan tanıştığı kadınları evlenmeye ikna ederek, kendilerine lüks villa alacağı vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Erkan Gürsoy (47) hakkında 'nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs' suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve 6 yıldır 42 ayrı dosyada araması bulunan Gürsoy, villasına müşteri olduğu avukat Nuran Özdemir'in ihbarı üzerine yakalanmıştı.

Ankara Barosu avukatlarından Nuran Özdemir, geçen aralık ayında Çankaya ilçesinde bulunan lüks villasının satışı için kendini Etham Salomon olarak tanıtan Erkan Gürsoy ile anlaştı. Erkan Gürsoy, İsrail vatandaşı olduğunu ve büyükelçilikte görev yaptığını belirterek, villayı da yanında bulunan ve yakında evleneceğini söylediği kız arkadaşına alacağını ifade etti. Erkan Gürsoy ayrıca, Ankara Adliyesi'nde çok tanınan bir ağır ceza başkanının adını vererek kendisine kefil olacağını ileri sürüp, ödeme planı konusunda kolaylık talep etti. Bunun üzerine şüpheye düşen Özdemir, paranın bir kısmını İsrail Büyükelçiliği'nin, bir kısmını da İstanbul Kapalıçarşı'da sarraf olan babasının ödeyeceğini, tapunun da başka birinin üzerine yapılacağını söyleyen kişiyi İsrail Büyükelçiliği'ne sordurdu. Elçiliğin, belirtilen isimde bir çalışanları olmadığını, yakından tanıdığı ağır ceza mahkemesi başkanının da böyle bir kişiyi tanımadığını söylemesi üzerine, Özdemir, satıştan vazgeçtiğini bildirdi. Avukat Özdemir daha sonra da polise ihbarda bulundu.

6 YILDIR ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTIPolisin takibi sonrası yakalanan Gürsoy'un, 'Dolandırıcılık' suçundan kesinleşmiş hapis cezası ve Türkiye'nin farklı illerinde yürütülen soruşturmalar kapsamında 42 ayrı arama kaydı olduğu ve 6 yıldır arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Gürsoy, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak Gürsoy hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede ifadesine yer verilen Gürsoy, kimseyi dolandırma kastının olmadığını, evlenmeyi düşündüğü kız arkadaşı M.G.'yi etkilemek için villaya müşteri olduğunu söyledi. Savcılık, Gürsoy'un savunmasına rağmen benzer suçtan kesinleşmiş hapis cezası ve farklı savcılıklarda arama kaydı bulunduğunu, bu nedenle 'nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs' suçunu işlediğini belirterek, 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.