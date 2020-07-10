'Dolandırıcılık'tan aranan hükümlüyü polis yakaladı - Son Dakika

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 'telefon dolandırıcılığı'ndan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.G., polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen H.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 5 yıldır 'telefon dolandırıcılığı bilişim' suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş cezasıyla aranan H.G.'yi dün yakaladı. Yolda durdurulan H.G., kimlik kontrolünün ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen H.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.